Nord Macedonia: Ibrahimi (Alternativa) invita partiti albanesi a iniziativa per creare Associazione comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi giorni fa, interrogato sull'argomento, il premier della Macedonia del Nord Dimitar Kovacevski ha detto che la proposta del partito Alternativa "è inaccettabile, frivola e antieuropea" e il suo partito (Sdsm), ha affermato che la situazione in Kosovo "non può essere replicata in alcun modo nella Macedonia del Nord" e che la cooperazione tra i comuni "è assolutamente possibile, secondo la legge". "I rapporti nel nostro Paese sono stati risolti dall'accordo quadro di Ocrida, che è stato firmato dai rappresentanti di tutti i partiti politici, sia macedoni che albanesi, e che è garantito dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea", ha sottolineato Kovacevski. (Seb)