Serbia-Kosovo: Lajcak annuncia prossimo incontro a Ocrida verso la fine di marzo

- Il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha annunciato che il prossimo incontro nell'ambito di tale formato si terrà nella città di Ocrida, in Macedonia del Nord, "verso la fine del mese". Lajcak ha scritto su Twitter di aver incontrato oggi il vice premier della Macedonia del Nord, Bojan Maricic, che ha ringraziato per il suo forte sostegno al dialogo Belgrado-Pristina. "Ho avuto un ottimo incontro con il vice premier Maricic. Sono grato alla Macedonia del Nord per il suo forte sostegno al dialogo e attendo con impazienza il prossimo incontro nell'ambito del dialogo a Ocrida verso la fine di questo mese", ha scritto Lajcak. Il rappresentante europeo ha sottolineato di aver discusso con Maricic di questioni di fondamentale importanza per il futuro della Macedonia del Nord nell'Ue. (Seb)