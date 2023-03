Serbia-Kosovo: Dveri, minaccia di fallimento economico senza firma del piano europeo è "intimidazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del messaggio secondo cui la Serbia fallirà economicamente se non firmerà il piano europeo per il Kosovo è quello di "intimidire i cittadini". Lo ha detto Ivana Stojanovic, membro della presidenza del movimento serbo Dveri, ripresa dall'agenzia di stampa "Beta". "Si stanno inviando messaggi ai cittadini sul fatto che tutti gli investitori lasceranno immediatamente il Paese e che seguirà la rovina se non firmiamo quell'ultimatum (piano europeo per il Kosovo)", ha detto Stojanovic. "Secondo i dati ufficiali, un dipendente su quattro in Serbia lavora per un datore di lavoro straniero. Si tratta quindi di circa 300 mila lavoratori, anche se è un dato di fatto che la maggior parte degli investimenti proviene dall'Unione europea", ha proseguito. L'esponente di Dveri ha infine aggiunto che "i terreni fertili" della provincia settentrionale della Vojvodina potrebbero essere il "granaio d'Europa", e invece la Serbia li concede "all'industria inquinante degli investitori stranieri". (Seb)