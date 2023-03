Serbia: premier, coalizione “antistatale” ha cercato di complicare dialogo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi al presidente serbo, Aleksandar Vucic, da parte di una coalizione “antistatale” hanno reso l’ultimo round del dialogo Belgrado-Pristina più difficile. Lo ha dichiarato la premier serba, Ana Brnabic, parlando all’emittente “Pink Tv”. Gli attacchi ai danni di Vucic sono culminati intorno al 27 febbraio, ossia quando il capo dello Stato è andato a Bruxelles per incontrare il premier del Kosovo, Albin Kurti, e negoziare con la mediazione dell’Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, e il rappresentante speciale dell’Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. “Il fatto che vogliano indebolire Vucic sulla questione del Kosovo va interpretata come un indebolimento della posizione della Serbia”, ha avvertito Brnabic. (Seb)