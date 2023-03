Balcani: Tajani, lasciare l’area in balia di Paesi non europei significa indebolirci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lasciare i Balcani a Paesi non europei significa indebolirci politicamente ed economicamente e anche in relazione ai flussi migratori. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla XIV riunione plenaria degli ufficiali esperti della Guardia di Finanza in servizio all’estero, in corso alla Farnesina. “C’è una nostra presenza a Durazzo, siamo in Montenegro, ci sono mille militari italiani tra Serbia e Kosovo, c’è una presenza in Bosnia Erzegovina”, ha ricordato Tajani. “Voglio mettere a frutto queste presenze. Il vostro lavoro deve tornare a beneficio del nostro Paese”, ha aggiunto. “Saremo presto a Belgrado per un business forum. Non ci vanno più solo francesi e tedeschi, abbiamo imposto la nostra presenza in quanto parte del Quintetto. Vogliamo esserci e i militari impegnati devono essere parte di una strategia di maggior presenza”, ha affermato il ministro. “E’ inutile che spendiamo soldi se poi non c’è un ritorno politico. La presenza dei vari corpi va messa a frutto perché l’Italia conti di più nell’area”, ha proseguito Tajani. (Res)