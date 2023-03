Imprese: Bonomi, passaggio generazionale tema da affrontare per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il capitalismo familiare è qualcosa che purtroppo stiamo perdendo, è un qualcosa che ci ha fatto grandi. Intuizioni dei nonni che hanno costruito imprese importanti", col merito di aver contribuito al "boom economico e portato l'Italia nelle prime sette manifatture mondiali". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, durante la presentazione del libro "Ambrosoli una storia di famiglia e di impresa" edito Mondadori, a Milano. Il presidente Bonomi ha poi sottolineato che "sono due i tratti distintivi: la spinta all'innovazione, costante e convinta, e la capacità di guardare al futuro ma con grande responsabilità verso le comunità, i territori in cui operano e le persone che ci lavorano. Due tratti molto importanti di questo capitalismo familiare che rappresenta 6 imprese su 10 in Italia. E in qualche modo dobbiamo recuperarlo, anche perché c'è un tema demografico - ha concluso -, il passaggio generazionale è un tema da affrontare seriamente, altrimenti rischiamo di perdere un patrimonio del Paese". (Rem)