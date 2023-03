8 marzo: concerto e dibattito nell'Aula del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, l'Aula di palazzo Madama ospiterà, su iniziativa del presidente del Senato Ignazio La Russa, un concerto dell'Orchestra d'Archi del Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, a partire dalle ore 16.30. Al termine del concerto, alle 17 circa, si svolgerà in Aula un dibattito sui temi legati alla ricorrenza. Il concerto e il dibattito saranno trasmessi in diretta dalla Rai, a cura di Rai Parlamento. La Giornata internazionale della donna di quest'anno vede anche la pubblicazione di tre dossier dell'Ufficio Valutazione Impatto del Senato: Parità vo cercando. 1948-2022: Le donne italiane in oltre settanta anni di elezioni Senza distinzione di sesso. Il cammino delle donne italiane verso la parità, dalla Costituzione a oggi. "Spaccarono la tua bellezza". Violenza di genere: l'approccio quantitativo nelle indagini della Commissione femminicidio nella XVIII legislatura. Infine, nel sito del Senato è disponibile la nuova edizione della pubblicazione "Storie d'ingegno e di coraggio. Profili di donne che hanno fatto l'Italia", arricchita con una presentazione del presidente La Russa e con venti nuove biografie che dal Medioevo di Trotula De Ruggiero, magistra della Scuola salernitana, giungono all'Ottocento di Caterina Scarpellini, astronoma e scienziata. (Com)