Germania: Rheinmetall colpita da un attacco informatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ha comunicato di essere stato colpito da un massiccio attacco informatico, restando in gran parte illeso. La società di armamenti Rheinmetall è sopravvissuta a un attacco informatico globale in gran parte illeso martedì. Autori sconosciuti hanno tentato di mettere in ginocchio i sistemi IT dell'azienda, ma soltanto il sito web del gruppo gestito da un fornitore di servizi esterno è stato temporaneamente non disponibile. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung2, si tratterebbe di un attacco Ddos. Con queste azioni, i pirati informatici travolgono i server degli obiettivi con una marea di richieste al fine di paralizzarli. Tuttavia, l'infrastruttura It di Rheinmetall si è dimostrata stabile. Il gruppo ha infatti evidenziato che, a parte il proprio sito web, non si sono verificati guasti significativi. Gli hacker che hanno attaccato Rheinmetall potrebbero aver agito per conto della Russia, dato che la società fornisce mezzi corazzati all'Ucraina invasa da questo Paese.(Geb)