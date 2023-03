Libano: Alto commissario Onu Turk, necessaria "inchiesta seria" su esplosione nel porto di Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deve essere condotta una "seria indagine" sulla doppia esplosione avvenuta nel porto di Beirut il 4 agosto 2020, "senza ingerenze politiche o ulteriori ritardi". Lo ha detto l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, davanti al Consiglio dei diritti umani a Ginevra durante un punto stampa. Affidata al giudice istruttore Tarek Bitar, l'inchiesta sull'esplosione si scontra con flagranti ingerenze politiche e giudiziarie ed è in stallo da mesi. L'esplosione ha causato più di 220 vittime, oltre 6.500 feriti e ha devastato interi quartieri della capitale. Finora non è stata resa giustizia alle vittime, i cui parenti manifestano regolarmente. L'Alto commissario ha affermato che "le ingiustizie strutturali, l'estrema povertà e le crescenti disuguaglianze costituiscono diffuse violazioni dei diritti umani", prima di citare come esempio il Libano. "Il Libano è nella morsa di una delle peggiori crisi economiche della storia moderna, con più della metà della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà e due milioni di persone che affrontano l'insicurezza alimentare", ha detto Turk. "Molti servizi del settore pubblico sono stati interrotti, l'accesso all'istruzione e alla sanità sta diventando un lusso e l'elettricità scarseggia - ha affermato -. Chiedo sforzi enormi per combattere la corruzione, legare la regolamentazione economica e finanziaria allo stato di diritto e inserire la trasparenza in tutte le misure economiche". (segue) (Lib)