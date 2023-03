Libano: Alto commissario Onu Turk, necessaria "inchiesta seria" su esplosione nel porto di Beirut (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, 6 marzo, in collaborazione con Human Rights Watch (Hrw), il collettivo Noun ha organizzato un sit-in davanti al palazzo di giustizia di Beirut, per chiedere che il Consiglio per i diritti umani crei una commissione internazionale per accertare i fatti. Se creata, questa commissione sarebbe incaricata di raccogliere le prove relative alla doppia esplosione avvenuta nel porto per metterle a disposizione del sistema giudiziario libanese e del Segretariato generale delle Nazioni Unite. Il direttore di Hrw per il Medio Oriente e il Nord Africa, Lama Fakih, ha invitato i 47 Stati membri del Consiglio per i diritti umani a lavorare per la creazione di una commissione internazionale d'inchiesta. "I parenti delle vittime hanno il diritto di sapere chi è responsabile della morte dei loro cari", ha insistito. A differenza di un'indagine internazionale che sarebbe condotta dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la creazione della commissione rivendicata dalla società civile non richiede una richiesta da parte dello Stato libanese. (Lib)