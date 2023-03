Egitto: presidente Al Sisi, proseguire gli sforzi per aumentare la produzione alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, il ministro dell'Approvvigionamento, Ali al Moselhi, il capo dell'Autorità per gli affari finanziari delle forze armate, generale Ahmed el Shazly, e il direttore generale dell'Agenzia nazionale per i progetti di servizio delle Forze armate, Walid Abul Magd. Lo riferisce una dichiarazione della presidenza egiziana, secondo cui le parti hanno discusso dell'attuazione dei progetti delle industrie alimentari avanzate delle forze armate. Durante l'incontro, il presidente Al Sisi ha ordinato di continuare gli sforzi in corso per aumentare l'industrializzazione e la produzione alimentare in Egitto. Ieri, 6 mazro, Al Sisi ha incontrat il ministro dell'Agricoltura, Al Sayyid al Qusayr, e il ministro dell'Irrigazione, Hani Sweilem, per discutere dell'aumento delle bonifiche dei terreni da destinare all'agricoltura. L'Egitto sta lavorando per aumentare la coltivazione di cereali e olii, a causa della mancanza di valuta estera e dell'impossibilità del Paese di importare più merci. (Cae)