Imprese: Fincantieri, ricavi a 7,44 miliardi di euro nel 2022

- I ricavi di Fincantieri nel 2022 sono pari a 7.440 milioni di euro, in aumento del 11,7 per cento rispetto al 2021, in linea con le attese e lo sviluppo del backlog. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Fincantieri, che ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. La Performance operativa al 3 per cento risente delle spinte inflazionistiche e delle partite non ricorrenti registrate nella prima metà dell’anno. Inoltre, sono state consegnate 19 navi da nove stabilimenti del gruppo. (Rin)