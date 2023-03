Germania: governo prende atto della ricostruzione del “Nyt” su sabotaggi Nord Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha comunicato di prendere atto della ricostruzione effettuata dal quotidiano “New York Times” in merito ai sabotaggi che hanno danneggiato i gasdotti tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, Nord Stream 1 e 2. Secondo lo “Nyt”, per i servizi segreti statunitensi la responsabilità degli attacchi dinamtardi potrebbe essere imputata a un gruppo filo-ucraino. Al riguardo, l'esecutivo tedesco ha evidenziato che la Procura generale federale (Gba) indaga sulle esplosioni del Nord Stream 1 e 2 “dall'inizio di ottobre 2022” e ha l'assoluta competenza sulla procedura. Inoltre, sono in corso inchieste sulle esplosioni dei gasdotti in Svezia e Danimarca, “ciascuna sotto la guida delle autorità nazionali locali”. Di recente, i tre Paesi hanno informato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che le indagini sui sabotaggi di gasdotti russo-tedeschi nel Baltico sono in corso e non hanno ancora portato a risultati. (Geb)