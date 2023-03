Germania: “Ard” e “Die Zeit”, portano in Ucraina tracce dei sabotaggi dei gasdotti Nord Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Portano in Ucraina le tracce dei sabotaggi che, nella notte del 26 settembre 2022, hanno colpito i gasdotti tra Russia e Germania nel Mar Baltico, Nord Stream 1 e 2. Tuttavia, non è stata ancora trovata alcune prova su chi abbia ordinato gli attacchi dinamitardi contro le due infrastrutture. È quanto rivelato da un'inchiesta dell'emittente radiotelevisiva “Ard” e del settimanale “Die Zeit” sulla base delle indagini che la Procura generale federale (Gba) sta conducendo sulla distruzione dei gasdotti Nord Stream. In particolare, gli inquirenti sono riusciti a identificare l'imbarcazione che sarebbe stata utilizzata per il sabotaggio delle due infrastrutture. Si tratta di uno yacht noleggiato da una società con sede in Polonia, apparentemente di proprietà di due ucraini. Secondo il Gba, l'operazione segreta contro i Nord Stream è stata condotta da un commando di sei persone, formato da cinque uomini e una donna la cui nazionalità rimane da chiarire. Si tratterebbe di un capitano, due sommozzatori, due assistenti subacquei e un medico. Il gruppo avrebbe trasportato esplosivi sul bersaglio e li avrebbe collocati sui gasdotti. Il commando avrebbe utilizzato documenti falsificati, tra l'altro per noleggiare lo yacht salpato da Rostock il 6 settembre 2022. L'attrezzatura per l'operazione segreta sarebbe stata precedentemente portata nel porto sul Baltico con un camion per le consegne. (segue) (Geb)