Germania: “Ard” e “Die Zeit”, portano in Ucraina tracce dei sabotaggi dei gasdotti Nord Stream (2)

- Nei giorni successivi, l'imbarcazione avrebbe incrociato al largo dell'isola danese di Christiansø, a nord-est di Bornholm. Lo yacht è stato quindi restituito al proprietario senza essere ripulito. A brodo, sul tavolo della cabina, gli inquirenti sarebbero riusciti a rilevare tracce di esplosivo sul tavolo della cabina. Secondo “Ard” e “Die Zeit”, poco dopo i sabotaggi dei Nord Stream, un servizio segreto occidentale avrebbe informato le agenzie di intelligence euoropee che un commando ucraino era responsabile delle azioni. Successivamente, ulteriori indicazioni dell'intelligence avrebbero indicato gli autori in un gruppo filo-ucraino. A ogni modo, gli inquirenti non sono finora riusciti a scoprire chi ha ordinato gli attacchi dinamitardi contro i gasdotti russo-tedeschi nel Baltico. Negli apparati di sicurezza non si esclude che possa trattarsi anche di un'operazione in cui sono state diffuse tracce appositamente al fine di farne ricadere la responsabilità sull'Ucraina. Tuttavia, mancano le prove che confermino tale scenario. (Geb)