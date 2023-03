Imprese: Fincantieri, perdita di 324 milioni di euro nel 2022, oneri estranei a gestione ordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato di gruppo nel 2022 di Fincantieri è negativo per 324 milioni di euro, scontando oneri estranei alla gestione ordinaria o non ricorrenti. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Fincantieri, che ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. La posizione finanziaria netta è negativa per 2,5 miliardi di euro, beneficiando di una creazione di cassa netta di 765 milioni di euro nel secondo semestre 2022. (Rin)