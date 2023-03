Messico: cittadini Usa rapiti, i due sopravvissuti sono tornati in Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due cittadini statunitensi sopravvissuti all’attacco della scorsa settimana nella città messicana di Matamoros, nel Nord-Est del Paese, sono tornati negli Stati Uniti. Lo ha confermato un funzionario rimasto anonimo all’emittente “Cnn”, aggiungendo che le due persone sono state trasferite in un ospedale in Texas per ricevere “le cure necessarie”. Le salme degli altri due cittadini Usa rimasti uccisi nell’attacco, che le autorità di Washington ritengono sia stato organizzato da membri di un cartello della droga messicano a causa di un errore, saranno esaminate dalle autorità di Città del Messico prima di essere riconsegnate agli Stati Uniti. (Was)