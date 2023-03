Riforme: Casellati, ascolto e condivisione ma perimetro è elezione diretta e stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il perimetro è tracciato e, seppur con spirito di massima condivisione e ascolto, non si può sconfinare. La riforma istituzionale del nostro Paese deve partire da due punti saldi: elezione diretta del presidente, sia esso della Repubblica o del Consiglio, e la massima stabilità per l’esecutivo. Ad indicare il perimetro entro cui si muoverà la maggioranza per arrivare, dopo 40 anni, alla riforma della Carta e per portare il Paese verso una forma di presidenzialismo, è stato il ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, nel corso di un confronto con il costituzionalista Sebino Cassese organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi. Partendo dall’analisi della proposta della fondazione stessa, che prevede l’elezione di eleggere un assemblea per arrivare ad una riforma complessiva della seconda parte della Costituzione, il ministro ha assicurato di non avere “alcun pregiudizio” verso il metodo di lavoro, ma ha indicato alcuni aspetti di cui tenere conto. A cominciare dal fatto che “il metodo usato in passato è stato quello di formare delle commissioni di esperti, ed è giusto. Però - ha ricordato il ministro - dopo aver predisposto una bozza di riforma” la politica “ha fatto cadere anni di lavoro e approfondimento”. Meglio dunque “partire” con un altro approccio e “dall’ascolto” delle forze politiche, senza alcun “muro ideologico”. In questo senso, dal nuovo segretario del Partito democratico, Ella Schlein, il ministro si aspetta “una grande apertura” per trovare insieme un punto di caduta. (segue) (Rin)