Riforme: Casellati, ascolto e condivisione ma perimetro è elezione diretta e stabilità (2)

- Altro tema sulla strada delle riforme è quello dei fallimenti dei referendum precedenti, dovuta anche alla complessità dei quesiti. Il Paese, ha chiarito il ministro, avrebbe bisogno di “una riforma organica della seconda parte della Costituzione” ma quando si è arrivati ai referendum “non si è mai riusciti a coinvolgere i cittadini perché era talmente complicato il complesso degli articoli che, a mio avviso, si sono sentiti spodestati del loro diritto di esprimersi, perché non sufficientemente consapevoli”. Meglio dunque coinvolgere i cittadini “su specifici aspetti” in modo che possano dare “davvero il proprio contributo, con una scelta consapevole”. C’è poi il tema della strada da intraprendere per arrivare all’obiettivo. Su questo il ministro ha le idee chiare: “Credo che la forma migliore sia quella dell’articolo 138. La mia preferenza - ha scandito - è imboccare l’articolo 138, attraverso il metodo dell’ascolto perché la maggioranza non ha una posizione precostituita su una forma” istituzionale “rispetto ad un’altra”. Posto anche il fatto che modelli in vigore in altri Paesi, come il semi-presidenzialismo alla francese o altri sistemi, possono comunque essere “adattati alla sensibilità del nostro Paese”. Di certo, e su questo il ministro ha voluto essere chiaro, qualunque legge “dovessimo fare ci sarebbe una norma transitoria” perché sarebbe “una sgrammaticatura istituzionale pensare che l’approvazione di una legge possa portare ad elezioni dirette e far cadere il mandato del Ppresidente della Repubblica e del presidente del Consiglio”. Dunque una nuova legge, che dovesse prevedere l’elezione diretta del Capo dello Stato, “entrerebbe in vigore nel 2029, al termine del mandato del presidente”. (Rin)