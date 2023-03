Usa-Oman: Biden sente sultano, focus su Yemen e sicurezza in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con il sultano dell’Oman, Haitham bin Tariq Al Said. I due leader, riferisce una nota, hanno ribadito la partnership tra Washington e Mascate e il reciproco impegno a garantire la prosperità e la pace in Medio Oriente. Biden ha ringraziato il sultano per la sua leadership a livello regionale, e per il contributo al raggiungimento di una tregua in Yemen. Il presidente Usa ha anche valutato positivamente la decisione del governo omanita di riaprire lo spazio aereo ai voli civili provenienti da Israele. Particolare attenzione è stata dedicata al futuro della cooperazione in ambito commerciale, finanziario ed energetico. (Was)