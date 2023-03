Germania: primi dettagli su hacker “Double Spider”, legami con intelligence russa e gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emergono i primi dettagli sul gruppo internazionale di pirati informatici “Double Spider”, scoperto dalle autorità del Nordreno-Vestfalia che hanno emesso mandati di cattura internazionali contro tre membri dell'organizzazione. Uno dei ricercati è un 41enne russo che, alla fine del 2022, avrebbe preso parte a una gara di hacking organizzata dal gruppo Wagner. Si tratta della compagnia di mercenari russa attiva anche in Ucraina. Come dichiarato dal ministro dell'Interno del Nordreno-Vestfalia, Herbert Reul, tra gli appartenenti a “Double Spider” vi sono “riferimenti e collegamenti” sia con il gruppo Wagner sia con il Servizio federale per la sicurezza (Fsb), l'agenzia di intelligence interna della Russia. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, anche qualora gli atti di pirateria informatica di “Double Spider” fossero finalizzati all'arricchimento personale, è ragionevole presumere che sarebbero almeno tollerati dallo Stato russo. Inoltre, non è da escludere che i dati e il denaro ottenuto dal gruppo vengano utilizzati “a fini governativi”. Inoltre, il fatto che gli hacker possano perseguire anche finalità politiche è reso evidente dalle istituzioni attaccate: il circondario di Anhalt-Bielefeld, il policlinico universitario di Duesseldorf e il gruppo editoriale Funke. “Double Spider” è sospettato di oltre 600 azioni di pirateria informatica su scala globale. Oltre ai tre hacker destinatari di mandati di arresto internazionali, altri otto sono indagati. Il 41enne russo è ricercato anche dall'Fbi, che ha offerto una ricompensa di cinque milioni di dollari per la sua cattura. Con gli altri due destinatari degli ordini di arresto internazionali, l'uomo è stato inserito nell'elenco dei più ricercati d'Europa redatto dall'Ufficio europeo di polizia (Europol). (Geb)