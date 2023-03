Pnrr: cabina di regia a palazzo Chigi, primo confronto fondamentale con enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la cabina di regia con i principali operatori del settore energetico ed elettrico nazionale, tenutasi lo scorso 6 febbraio alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si è svolto oggi un importante confronto con i rappresentanti di Regioni, Province e Comuni per la definizione del Repower Eu, il Piano europeo per fronteggiare le difficoltà del mercato energetico globale causate dalla guerra in Ucraina, che dovrà essere presentato entro il prossimo 30 aprile alla Commissione Eeuropea. Alla riunione – riferisce una nota di palazzo Chigi – hanno preso parte Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr e Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. Si tratta di un primo confronto fondamentale con Regioni ed enti locali che saranno attori determinanti nella realizzazione del Piano, che riguarda non solo gli interventi da mettere in campo - attraverso la rimodulazione del Pnrr e dei fondi della politica di coesione per garantire la nostra autonomia energetica - ma tutta una serie di misure concernenti normative e regole, e una serie di incentivi a sostegno di famiglie e imprese. (Com)