Messico: Casa Bianca, Biden aggiornato su rapimento cittadini Usa

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato aggiornato sulla situazione relativa al rapimento di quattro cittadini Usa nella città messicana di Matamoros, la settimana scorsa, due dei quali sono stati ritrovati morti. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità messicane per raccogliere più informazioni e per portare i responsabili alla giustizia: gli attacchi contro i cittadini statunitensi sono inaccettabili, in qualsiasi situazione”, ha detto, ribadendo l’impegno dell’amministrazione Biden ad ostacolare le attività delle organizzazioni criminali internazionali, inclusi i cartelli della droga messicani. (Was)