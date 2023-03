Decreto Ricostruzione: commissario Castelli, introdotte novità fondamentali per centro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, con l'approvazione della Camera, il decreto Ricostruzione è stato convertito in legge e “abbiamo introdotto novità fondamentali per la ricostruzione e per i territori del centro Italia”. Lo afferma in una nota Guido Castelli, Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016. “Grazie a questo intervento restituiamo fiducia e prospettiva a tanti dipendenti a tempo determinato degli uffici pubblici, alle attività produttive bloccate dall'impossibilità di anticipare l'Iva, alle scuole del cratere che possono programmare i prossimi anni senza la spada di Damocle del numero minimo e massimo di alunni, alle imprese che possono scegliere i prezzari più aggiornati", sottolinea Castelli, che aggiunge: "Inoltre, con questo provvedimento andiamo a correggere tante piccole e grandi criticità relative alla vita della ricostruzione. Dalla prossima settimana inizieranno i lavori in Parlamento anche per il dl 11, dedicato al Superbonus. Sono già state depositate proposte concrete per rendere questo strumento pienamente operativo nei territori colpiti dal sisma e riavviare il motore dei cantieri. La ripresa economica e, dunque, la finalità dello sviluppo è stata inserita esplicitamente come mission della struttura commissariale, valorizzando il doppio ruolo del Commissario sulle attività di ricostruzione e come soggetto attuatore delle ingenti risorse del Piano Nazionale complementare al Pnrr". (Rin)