Ucraina: von der Leyen, 30 mila soldati addestrati entro la fine dell'anno

- L'Ue addestrerà 30 mila soldati ucraini entro la fine del 2023. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa congiunta in Canada con il primo ministro canadese Just Trudeau. "Parallelamente al Canada, continueremo ad addestrare i soldati ucraini come state facendo voi già dal 2015", ha detto. "La missione di assistenza militare dell'Ue in Ucraina è eccellente. Il nostro obiettivo è quello di addestrare 30 mila soldati entro la fine dell'anno", ha aggiunto von der Leyen. (Beb)