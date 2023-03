Imprese: Urso, verso soluzione per Almaviva, Priolo e Termini Imerese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Ho assicurato al presidente della regione Sicilia Schifani “che stiamo avviando a soluzione il tema della continuità produttiva per i lavoratori Almaviva, così come le procedure per garantire il polo industriale di Priolo e il rilancio di Termini Imerese”. Lo scrive su Twitter il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. (Rin)