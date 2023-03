Canada: von der Leyen, rafforziamo collaborazione su materie critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue e il Canada rafforzeranno la loro collaborazione nelle materie critiche. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa congiunta in Canada con il primo ministro canadese Justin Trudeau. "Le materie prime sono la linfa vitale dell'economia pulita. Ne abbiamo bisogno per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione. Ma oggi vediamo che, ad esempio, la Cina produce il 98 per cento delle forniture europee di terre rare e l'Europa deve eliminare questa dipendenza", ha detti. "Questo, ovviamente, è il motivo per cui l'Europa cerca di collaborare con partner fidati come il Canada, l'unico Paese dell'emisfero settentrionale che dispone di tutte le materie prime necessarie per la produzione di batterie agli ioni di litio", ha aggiunto von der Leyen. "Avete una vasta esperienza nell'estrazione e nella lavorazione e conosciamo l'importanza che attribuite ai diritti dei lavoratori, alla tutela dell'ambiente e al rispetto delle comunità locali. Abbiamo avviato una partnership sulle materie prime critiche nel 2021 che sta già dando i suoi frutti. Ora è il momento di passare al livello successivo. Sviluppiamo l'eccellente collaborazione tra noi e le nostre aziende", ha concluso von der Leyen. (Beb)