Venezuela: presidenziali, Guaidò si candida alle primarie delle opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito Volontà popolare (VP) ha ufficializzato il nome di Juan Guaidò come proprio candidato alla presidenza, nelle primarie che si terranno il 22 ottobre. Guaidò, già presidente "ad interim" del Paese e a lungo figura di punta delle opposizioni, è il secondo leader a candidarsi ufficialmente come sfidante del presidente Nicolas Maduro, alle elezioni generali del 2024. Prima di lui, a fine febbraio, si era fatto avanti Henrique Capriles Radonski, ex governatore dello Stato di Miranda. La pre candidatura di Guaidò, non era così scontata, nonostante l'esperienza e la visibilità accumulata in questi anni. Hanno però pesato le polemiche, vivaci anche all'interno del fronte anti-governativo, sul fallimento della strategia da lui impersonata sin dall'inizio del 2019, di far cadere Maduro e portare il Paese in breve a nuove elezioni. La candidatura ufficializzata oggi, che come tutte andrà ratificata dalla commissione delle primarie, riporta pienamente Guaidò nel seno del partito Vp, da cui si era sospeso per poter rappresentare il Paese da una posizione più super partes. (Vec)