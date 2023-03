Usa: commissione comunicazioni, candidata di Biden si ritira dopo attacchi delle lobby

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gigi Sohn, nominata dall’amministrazione Biden all’incarico di commissaria all’interno della Commissione federale per le comunicazioni (Fcc) ha ritirato la sua candidatura, dopo mesi di opposizione da parte di lobbisti e repubblicani. In una dichiarazione al “Washington Post”, la Sohn ha affermato di avere preso la decisione a seguito di “numerosi attacchi disonesti e crudeli contro la mia persona”, da parte della stampa Usa e di lobbisti. “Il fatto che sia l’industria a decidere le autorità regolamentari è molto triste per la nostra democrazia”, ha detto. (Was)