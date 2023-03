Omicidio Sacchi: procura chiede conferma sentenza, il padre di Luca “avrei voluto ergastolo” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La divisione sarebbe stata 30mila per del Grosso, 30mila per Pirino e 10mila per De Propris” ha detto il Pg, ma quella sera la rapina è finita con l’omicidio del 24enne. Del Grosso, con un solo colpo di pistola, ha colpito alla testa il giovane mentre difendeva Anastasiya dall’aggressione di Pirino. “Anche io avrei chiesto l’ergastolo”, ha detto il pg riferendosi alla richiesta fatta dalla procura nel corso del processo di primo grado, “la Corte – ha concluso- si è posta su un piano di comprensione. Ha teso la mano agli imputati, Del Grosso, invece, ha teso la mano armata al povero Luca” Sacchi. “Ogni volta che sento parlare dello sparo, ogni volta che sento la ricostruzione dei fatti, fa male” lo ha detto ad “Agenzia Nova” Alfonso Sacchi al termine dell’udienza. “Da genitore avrei voluto l’ergastolo. Dopo questi anni di carcere, e con gli sconti pena, i tre torneranno a fare quello che vogliono. Mio figlio non potrà più farlo”. (Rer)