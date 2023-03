© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso la riunione della cabina di regia sul Pnrr. Presenti il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto e il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, oltre ai rappresentanti di Regioni, Province e Comuni. (Rin)