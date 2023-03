Imprese: Mediobanca conclude con successo emissione obbligazionaria a 5 anni da 750 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediobanca ha concluso oggi con successo il collocamento di un Senior Preferred Bond con scadenza a cinque anni (marzo 2028) e opzione call prevista dopo quattro anni per un ammontare complessivo di 750 milioni di euro. Il Senior Preferred Bond – riferisce una nota – prezzato a un livello tra i più competitivi di settore pari a 4.865 per cento, corrispondenti a Ms+137bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini per oltre 1,75 miliardi di euro. Al collocamento hanno partecipato i principali investitori istituzionali del panorama italiano ed europeo, con book di elevata qualità. L'operazione ha così raggiunto la size più elevata emessa da Mediobanca dal 2017 per un senior preferred istituzionale, a testimonianza dell'elevata capacità di funding del Gruppo con oltre 11,5 miliardi di Euro raccolti a mercato negli ultimi 12 mesi, a spread in linea con quelli antecedenti lo scoppio della crisi ucraina ed il repentino rialzo dei tassi. L'emissione è il secondo bond benchmark emesso da Mediobanca nel 2023, dopo il subordinato Tier2 da 300 milioni di Euro con scadenza 10 anni e call dopo i primi cinque anni, emesso a febbraio e dedicato agli investitori di Mediobanca Private Banking. (Com)