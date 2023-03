Piemonte: altri 15 milioni di euro per gli interventi nelle zone colpite dalle alluvioni nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 15 i milioni che si aggiungeranno al fondo per gli interventi di Protezione civile nelle zone del Piemonte colpite dalle alluvioni, portando così le risorse complessive a quota 134 milioni di euro. "Gli importi degli interventi coincidono sostanzialmente con quanto preventivato dagli uffici regionali con la ricognizione dei fabbisogni nei territori colpiti dalle alluvioni - ha sottolineato l'assessore alla Protezione civile e tutela del suolo Marco Gabusi - E' un ulteriore tassello che siamo riusciti ad ottenere per ripristinare i danni che molte zone della nostra regione hanno subito". I fondi, suddivisi per 147 interventi in tutto il Piemonte, contribuiranno in buona parte al ripristino dell'esistente, ma anche per nuovi interventi come la realizzazione di consolidamenti di versanti, di sponde e opere di contenimento.(Rpi)