Migranti: Ronzulli, FI si unisce al dolore dell'Italia interna per tragedia Cutro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio unirmi al cordoglio espresso non solo in quest'Aula ma anche dal governo e dal presidente della Repubblica che, con la sua presenza a Crotone, ha rappresentato l'unità di un'intera nazione di fronte a una tragedia che ha provocato in tutti noi un dolore e una commozione difficili da superare. In quella palestra diventata cattedrale della misericordia, ognuno di noi piangeva le vittime riconoscendosi in quei padri, in quelle madri, in quei familiari privati dell'amore dei propri cari. Forza Italia si unisce al dolore dell'Italia intera". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenendo in Aula dopo l'informativa del ministro Piantedosi sul naufragio di Cutro. "Piangiamo bambini, donne, uomini che hanno perso la vita cullando il sogno di un futuro migliore e confidando di lasciarsi alle spalle gli orrori della guerra. A questo dolore che colpisce un Paese che ha sempre saputo accogliere tutti anche nei momenti di difficoltà, la politica - ha proseguito - è chiamata a dare risposte razionali, efficaci e anche durature. La politica, ed è questo il nodo principale, dovrebbe mostrare compattezza nel trovare soluzioni per vincere una guerra che fa troppe vittime. Il governo lo ha fatto a partire dalla lettera del presidente del Consiglio ha indirizzato alle massime istituzioni europee per chiedere che venga dato seguito agli impegni delineati nell'ultimo Consiglio europeo straordinario, grazie al forte impulso del governo italiano". (Rin)