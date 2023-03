© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più gente parte, più gente annega. E' un triste fatto di statistica. Non capisco come si possa negarlo". Lo ha detto Alberto Balboni, senatore di Fratelli d'Italia nel corso del dibattito seguito all'informativa urgente in Senato del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sul recente naufragio di una imbarcazione di migranti al largo delle coste di Steccato di Cutro. (Rin)