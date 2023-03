Bulgaria: sondaggio, Continuiamo il cambiamento è in testa davanti a Gerb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione composta da Continuiamo il cambiamento (Pp) e Bulgaria democratica (Db) risulta avere il 20,9 per cento delle preferenze elettorali. È quanto rivela l'ultimo sondaggio condotto congiuntamente dall'emittente televisiva "bTV" e dall'agenzia di marketing Market Links, in vista delle elezioni parlamentari programmate il 2 aprile. La coalizione si pone a poca distanza dal partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), che nella rilevazione ha ottenuto il 20,4 per cento. A occupare la terza posizione negli orientamenti elettorali è il Movimento per i diritti e le libertà (13,3 per cento), seguito da Rinascita all'11,8 per cento. È invece del 6,6 per cento la quota relativa al Partito socialista bulgaro (Bsp). Il sondaggio è stato condotto nel periodo compreso tra il 18 e il 27 febbraio tra 1.080 cittadini bulgari. (Seb)