Iran: Casa Bianca sostiene indagine internazionale su avvelenamenti delle studentesse

- Le recenti notizie sull’avvelenamento di studentesse in istituti scolastici di vario grado in Iran sono molto preoccupanti. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La Casa Bianca sostiene le richieste avanzate nei giorni scorsi per una indagine internazionale indipendente sulla vicenda”, ha detto, aggiungendo che le autorità di Teheran “hanno paura del loro stesso popolo”, e per questo hanno messo in atto la brutale repressione dei manifestanti e dei dissidenti politici che da mesi protestano contro gli abusi dei diritti umani nel Paese. “Le famiglie delle vittime meritano giustizia”, ha concluso. (Was)