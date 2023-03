Sociale: Anpa (Confagricoltura), priorità approvazione norma entro marzo su invecchiamento attivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo su iniziativa del presidente del Consiglio Meloni ha approvato il disegno di legge sulla non autosufficienza e l'invecchiamento attivo, per adeguare il sistema di welfare italiano ai nuovi bisogni sociali. "Il ddl recepisce molte delle nostre indicazioni, che avevamo fornito come Cupla. Contiamo, entro fine marzo, sull'approvazione di questa legge, che dovrebbe comportare miglioramenti anche nell'integrazione tra politiche sociali, sanitarie e nello sviluppo di una nuova politica sulla residenzialità, sull'assistenza familiare, con attenzione anche alla promozione del benessere, all'invecchiamento attivo e alla indispensabile partecipazione degli anziani al processo di digitalizzazione". Lo ha dichiarato Angelo Santori, segretario nazionale Anpa, l'associazione che riunisce i pensionati di Confagricoltura, in occasione del 41mo soggiorno pensionati. "Ricominciamo oggi con grande entusiasmo proprio da Bardolino, dove eravamo partiti nel 2020 e siamo stati fermati dal Covid. Vi auguro un caloroso benvenuto, certo che apprezzerete questi giorni di svago, riflessione e cultura. Abbiamo preparato in ricco programma, che unisce intrattenimento e molta attenzione alla salute, per garantire il pieno godimento di questo periodo", ha detto Rodolfo Garbellini, presidente Anpa, accogliendo i 350 partecipanti al primo turno del 41mo soggiorno pensionati. "La terza età - ha continuato Garbellini - non è inevitabilmente un periodo difficile e, se ci aiuta la salute, possiamo continuare ad essere una risorsa indispensabile per le nostre famiglie e la società. Non mi riferisco solamente all'aiuto che diamo con le nostre pensioni e il nostro tempo, ma all'importanza di mantenerci attivi e investire nella propria rete sociale. Questa settimana rafforzerà conoscenze ed amicizie con molte attività, a partire dal convegno su cultura verde e salute, che inaugurerà questo soggiorno". L'Italia, tra i 27 Stati della Ue, è in cima alla classifica dei Paesi con l'età media più elevata. A causa della bassa natalità, tra vent'anni gli anziani saranno 19 milioni, il 34 per cento della popolazione, e gli over 65 saranno 293 per ogni ragazzo con meno di 15 anni. Il dato è un chiaro indice di benessere diffuso e di complessiva soddisfacente tutela sociale e sanitaria del cittadino, ma c'è da considerare che, inevitabilmente, malattie croniche e condizioni psicofisiche invalidanti riguarderanno un crescente numero di anziani. (segue) (Rin)