Sociale: Anpa (Confagricoltura), priorità approvazione norma entro marzo su invecchiamento attivo (2)

- Siamo indubbiamente un Paese di vecchi, ma non ancora per vecchi. "La terza età – ha rilevato il segretario nazionale Santori – non deve essere un calvario, né per chi non è autosufficiente né un peso sulle famiglie, in termini economici e assistenziali. Non a caso è questa, dopo la perdita del lavoro, la prima causa di impoverimento delle famiglie. Come Anpa e all'interno del Cupla siamo costantemente attenti e propositivi sui temi che riguardano noi pensionati: l'attuazione del Pnrr, la riforma della non autosufficienza, lo sviluppo della medicina e dell'assistenza territoriale, la qualità della vita urbana e le politiche abitative, argomenti che riguardano sia la sicurezza, sia l'integrazione degli anziani". All'inaugurazione del soggiorno ha partecipato il presidente dell'Anga-Giovani di Confagricoltura Giovanni Gioia, che ha voluto testimoniare l'importanza del rapporto intergenerazionale per la sopravvivenza delle imprese agricole. "Solo un'azienda su 10 sopravvive alla terza generazione, meno di 1 su 4 supera il primo passaggio generazionale. Negli ultimi 10 anni sono sparite 82.000 aziende condotte da under 35. Quelle che restano si distinguono per diversificazione e innovazione, digitalizzazione dei processi, titoli di studio avanzati e produttività. Pochi ma buoni però non sono sufficienti a garantire un futuro sostenibile all'agricoltura italiana. Occorre lavorare sull'integrazione tra generazioni, ripensando all'impalcatura generale delle misure destinate al ricambio generazionale, in un'ottica di sistema e continuità temporale coinvolgendo anche le aziende senior". Il presidente della Federazione che riunisce le imprese familiari di Confagricoltura, Carlo Lasagna, si è soffermato sui cambiamenti rivoluzionari degli ultimi decenni e sull'importanza dell'innovazione, soprattutto in questo periodo difficile tra guerra e siccità. "Il nostro lavoro – ha rimarcato - è costruito su tre fondamenti, che sono lavoro, sapienza e passione. Oggi, invece, l'Europa sembra dimenticare i principi costituenti come la produzione di cibo e la vitalità dell'economia rurale, alla base del Trattato di Roma, che ha segnato la nascita della politica agricola comune". Sono anche intervenuti numerosi dirigenti provinciali di Confagricoltura, il vicepresidente Anpa nazionale Antonio Zampedri e il presidente dei giovani dell'Anga Veneto, Pier Giovanni Ferrarese. (Rin)