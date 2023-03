Migranti: von der Leyen scrive a Meloni, 500 milioni a Paesi Ue per collocamenti e corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue fornirà 500 milioni di euro per finanziare il reinsediamento di migranti, nonché la realizzazione di corridoi umanitari legali fino al 2025. È quanto si legge nella lettera che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha inviato in risposta al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Dovremmo concentrare i nostri sforzi su coloro che necessitano di protezione internazionale, offrendo loro alternative reali al fatto di mettere il loro destino nelle mani dei criminali. Il lavoro dell'Italia e di altri Paesi per offrire percorsi sicuri e legali alle persone vulnerabili attraverso i corridoi umanitari rappresenta un contributo fondamentale", scrive von der Leyen. "Forniremo almeno mezzo miliardo di euro di finanziamenti per il reinsediamento e i corridoi umanitari fino al 2025, offrendo sostegno per il reinsediamento di circa 50 mila persone. Continueremo a dare priorità a percorsi sicuri e legali dalla Libia e dal Niger, rafforzando il meccanismo di transito d'emergenza e offrendo opportunità di rimpatrio volontario assistito per coloro che non necessitano di protezione, nell'ambito del nostro impegno più ampio con la task force Ue-Unione Africana-Onu", continua la lettera. "Inoltre, per sostenere i modelli emergenti basati sull'esperienza dei corridoi umanitari, a gennaio la Commissione ha lanciato un bando di finanziamento mirato nell'ambito del Fondo asilo, migrazione e integrazione per il patrocinio delle comunità. Avremo l'opportunità di discutere più dettagliatamente di queste soluzioni al prossimo Forum sul reinsediamento dell'Ue a maggio, anche per quanto riguarda il modo in cui continuare a sostenere a livello europeo l'esperienza dell'Italia con i corridoi umanitari", ha concluso von der Leyen nella lettera. (Beb)