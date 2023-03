Migranti: Centinaio (Lega), chiedere dimissioni Piantedosi è politica basso rango

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Piantedosi ha offerto in Parlamento una ricostruzione chiara dei fatti che hanno portato alla tragedia di Cutro, per come sono emersi finora. “Nessuno può mettere in discussione la sua professionalità, il suo senso di responsabilità, il suo rispetto per le istituzioni. Chi ne chiede le dimissioni per una frase detta male o per una triste fatalità fa solo politica di basso rango". Lo afferma in una nota il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, della Lega. (Rin)