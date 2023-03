8 marzo: assessore veneto Donazzan, vera sfida è conciliazione fra vita e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vera partita oggi è quella della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per poter offrire a tutte le donne pari opportunità nella vita di tutti i giorni e mettere in atto una effettiva parità. A dichiararlo, in occasione della Giornata internazionale della donna che ricorre domani, è Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione. "Lo scorso anno in Veneto abbiamo registrato un dato positivo: sono stati guadagnati 16.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, con una crescita del 13 per cento rispetto all'anno precedente e del 10 per cento rispetto al 2019”, ha sottolineato Donazzan, che ha concluso: “Questo è un segnale positivo da cui dobbiamo partire. Occupazione stabile per una donna significa possibilità di investire sul proprio futuro. Speriamo che questa tendenza prosegua, puntando anche a migliorare la situazione per quanto riguarda la diseguaglianza salariale, perché la vera partita oggi è quella della natalità". (Rev)