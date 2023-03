Migranti: von der Leyen, coordinare azioni con Paesi terzi per prevenire partenze e salvare vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre coordinare le azioni con i partner principali per prevenire le partenze irregolari e salvare vite in mare. È quanto si legge nella lettera di risposta che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha inviato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "A tal fine, la Commissione sta lavorando a stretto contatto con gli Stati membri per intensificare la cooperazione con i principali partner in Nord Africa. L'Ue e l'Italia collaborano da molti anni per rafforzare la gestione delle frontiere e le capacità di ricerca e salvataggio. La nostra azione congiunta ha rafforzato le capacità di protezione internazionale e di gestione della migrazione in Nord Africa e oltre, lungo le principali rotte migratorie", si legge nella lettera. "Nell'ambito della nostra programmazione dei fondi Ue, quest'anno daremo ancora una volta priorità a questo lavoro, con particolare attenzione alla Tunisia e all'Egitto. Inoltre, forniremo ulteriore sostegno alle capacità di gestione delle frontiere marittime e di ricerca e soccorso della Libia, e intensificheremo le azioni complementari per rafforzare il controllo delle frontiere terrestri con l'Egitto", conclude von der Leyen. (Beb)