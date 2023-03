Ucraina: Zelensky alla “Cnn”, cruciale impedire la conquista di Bakhmut da parte dei russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Federazione Russa avranno “la strada spianata” per catturare una serie di città nell’Ucraina orientale se riusciranno a prendere il controllo di Bakhmut, nel distretto di Donetsk. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ribadendo in una intervista con l’emittente “Cnn” la necessità di mantenere una presenza militare ucraina nella città. “Si tratta di una scelta tattica, perché se dovessero conquistare Bakhmut potrebbero avanzare più facilmente verso Kramatorsk e Sloviansk”, ha spiegato, aggiungendo che le truppe ucraine sono “unite” a difesa della città contro l’assalto russo che va avanti da settimane. “I russi hanno disperatamente bisogno di una vittoria, anche piccola, per rafforzare il morale dei cittadini rispetto alla guerra, e per raggiungere questo obiettivo sono anche disposti a distruggere la città”, ha aggiunto Zelensky. (Was)