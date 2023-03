Bce: Damiani (FI), da rialzo tassi interesse ripercussioni negative, potenziare sostegni a famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In arrivo da metà marzo un nuovo rialzo dei tassi di interesse, come annunciato dalla presidente della Bce, “con inevitabili ripercussioni negative sulle rate dei mutui di milioni di famiglie. Ulteriori conseguenze che non possono essere ‘scaricate’ totalmente su cittadini, imprese e banche, già adesso oberate di richieste di passaggio dal tasso variabile al fisso o di surroghe". Lo dichiara in una nota il senatore Dario Damiani, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio. "Nelle scorse settimane avevo lanciato l'allarme su questa delicata questione dai risvolti economico-sociali molto rilevanti, considerato il numero elevatissimo di famiglie e imprese debitrici che non riescono più a far fronte agli aumenti delle rate. Torno a ribadire che non possono essere lasciate sole ad affrontare gli effetti imprevisti di una crisi di questa portata, che va a sommarsi ai danni di un lungo periodo fra i più critici della storia recente. Occorre mettere a loro disposizione e potenziare tutti gli strumenti di sostegno idonei, come già fatto con lo switch automatico per esempio, non tralasciando alcun intervento che possa dare sollievo concreto ai mutuatari", aggiunge Damiani. (Rin)