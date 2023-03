Migranti: Ronzulli (FI), grave attacco a Meloni e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni si presentano in Aula con la loro verità in tasca, decise a processare il ministro dell'Interno e un intero governo per provare ad incassare un dividendo politico. E invece di difendere l'Italia, fanno di tutto per screditarla. “È molto grave che, per un bieco tornaconto politico, si faccia passare l'Italia come un paese dove chi è in difficoltà in mezzo al mare viene lasciato morire. È doppiamente grave, a fronte di decine di migliaia di persone tratte in salvo negli ultimi mesi in un quadro regolatorio che è esattamente lo stesso che vigeva con il governo precedente". Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenendo in Aula dopo l'informativa del ministro Piantedosi sul naufragio di Cutro. "È molto grave - ha proseguito - che il presidente del Consiglio venga dipinto come una sorta di mandante morale della strage ed è doppiamente grave a pochi giorni dal Consiglio europeo dove si siederà con altri leader europei per chiedere sostegno all'Italia. È molto grave insinuare che gli uomini e le donne della Guardia costiera italiana, che spesso mettono a repentaglio la loro stessa vita, siano in qualche modo responsabili del mancato soccorso che avrebbe portato alla strage, e che lo avrebbero fatto per di più per compiacere il governo. Ed è molto grave mettere in correlazione questa strage con il decreto Ong che, peraltro, non impedisce affatto i salvataggi. Ed è doppiamente grave perché tutti sanno che il lungo tragitto intrapreso dal barcone in questione non è coperto in alcun modo dalle navi Ong. E a proposito di Ong, solo per dimostrare l'ambiguità interessata di certi partiti, sarebbe il caso di ricordare che fino a qualche tempo fa il M5s si fidava così poco di queste organizzazioni da chiedere, con Luigi Di Maio, il 3 agosto 2017, di riaprire il Parlamento solo per approvare una pdl a firma Bonafede che prevedeva l'obbligo di far salire la polizia giudiziaria a bordo delle navi", ha concluso Ronzulli. (Rin)