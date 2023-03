Piemonte: Regione nell'Alleanza Europea per l'industria dei semiconduttori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di semi conduttori è un tema strategicamente fondamentale per affrontare il quale occorre un approccio unitario europeo e su questo aspetto il Piemonte è pronto a dare il proprio contributo, come dimostra la nostra partecipazione all'incontro di Bruxelles. L'obiettivo dell'Alleanza è promuovere la crescita e la competitività dell'industria dei semiconduttori nelle regioni sottoscrittrici e in Europa condividendo le conoscenze e le migliori pratiche, promuovendo la cooperazione e l'innovazione e sostenendo lo sviluppo di una catena del valore forte e integrata, contribuendo così attivamente all'attuazione della legge Ue sui chip", ha concluso Tronzano. (Rpi)