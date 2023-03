Migranti: von der Leyen, dovere morale evitare tragedie, avanzare su Patto migrazione e asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un dovere morale agire sul tema delle migrazioni "per evitare tragedie". Lo si legge nella lettera che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha inviato in risposta al presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, dopo la tragedia avvenuta sulle coste della Calabria. "Condivido pienamente la sua opinione che, come europei, politici e cittadini, abbiamo il dovere morale di agire per evitare tragedie simili, che purtroppo si verificano troppo spesso. Quest'ultima tragedia deve quindi servire da richiamo per raddoppiare la nostra determinazione a trovare soluzioni efficaci e durature", ha scritto von der Leyen. "È vero che la migrazione è una realtà complessa e in continua evoluzione. È una sfida che fatichiamo a raccogliere e che necessita di soluzioni fondamentali e globali. Queste possono essere raggiunte solo agendo insieme", prosegue la presidente dell'esecutivo Ue nella lettera. "Nel tempo, abbiamo dimostrato che quando agiamo insieme, l'Ue è in grado di gestire la migrazione. Ad esempio, i milioni di ucraini che fuggono dalla guerra in Russia hanno provocato il più grande sfollamento nel nostro continente dalla seconda guerra mondiale. È quindi chiaro che la migrazione è una sfida europea che richiede una soluzione europea", ha aggiunto von der Leyen. "L'avanzamento del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo è essenziale per interrompere il ciclo di soluzioni frammentarie che non portano a sufficienti progressi. L'approccio proposto dalla Commissione europea è quello di gestire la migrazione agendo sui diversi aspetti delle nostre politiche in modo olistico: aiutare chi ha bisogno di protezione internazionale, prevenire le partenze irregolari, combattere le reti di trafficanti criminali, offrire percorsi per una migrazione sicura e legale e rimpatriare chi non ha diritto di rimanere", ha concluso. (Beb)