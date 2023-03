Roma: presidente Municipio Roma VIII, bene assessore su numeri direttiva residenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'assessore Catarci per la pubblicazione dei primi numeri della direttiva sulle residenze in deroga all'Art. 5 del Decreto Lupi che confermano che si sta andando nella giusta direzione. I numeri in città e in particolare nel Municipio Roma VIII sono davvero importanti". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "La direttiva sta consentendo di dare diritto di cittadinanza a migliaia di cittadini che erano ormai fuori dal sistema anagrafico e dell'accesso ai diritti - aggiunge Ciaccheri -. Ringrazio in particolare i dipendenti del mio Municipio che hanno fatto un lavoro straordinario in questi mesi di applicativo a dimostrazione di fatto che questa operazione non solo è possibile, ma è anche possibile farla a livello nazionale".(Com)