8 marzo: Albano, con foto Meloni in Sala Donne scritta nuova pagina di storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Sala delle Donne, tra le raffigurazioni di tutte coloro che nella storia della Repubblica hanno ricoperto ruoli importanti nelle istituzioni, mancava la foto della prima donna premier. “Oggi, con l'affissione dell'immagine del presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata celebrata una nuova pagina di storia”. Così in una nota Lucia Albano, sottosegretario di Fratelli d'Italia al ministero dell'Economia e Finanze. “È un messaggio di speranza e incoraggiamento per tutte le donne: nonostante gli ostacoli e i pregiudizi, raggiungere gli obiettivi, per quanto lontani possano sembrare, è possibile, proprio come ha fatto il nostro presidente del Consiglio", aggiunge Albano. (Rin)